Inter, Hakimi ai saluti: “C’è un indizio che rende scontato il suo addio”

L'Inter vuole 80 milioni cash per lasciar partire l'esterno marocchino: la sua partenza sembra essere ormai cosa certa

L'Inter alza la posta: il PSG mette sul piatto 70 milioni di euro per Achraf Hakimi, il club nerazzurro ne vuole 80. Ma il Corriere dello Sport non ha dubbi in merito alla fumata bianca, riportando anche un indizio chiaro sull'ormai imminente addio del marocchino: "La sostanza è che Hakimi è destinato a lasciare Milano dopo una sola stagione. E, giusto per aggiungere un altro indizio, ha già dato la disdetta all’affitto del suo appartamento, dove ha vissuto assieme alla moglie Hiba Abouk e il figlioletto Amin.