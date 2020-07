Vecchi: “Zaniolo? Errori di gioventù che vengono ingigantiti. Gli ho detto…”

Nella sua intervista a TMW Radio, Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera dell’Inter, ha parlato anche di Nicolò Zaniolo: “È un giocatore straordinario, ha commesso degli errori di gioventù ma spesso vengono ingigantiti. Se una sera esce e fa qualcosa ci può stare. In campo sta dimostrando le sue qualità, anche ora che è rientrato dopo l’infortunio. È serio, un professionista, altrimenti uno non rientra dopo quell’infortunio a questi livelli”.

Tecnicamente è indiscutibile, ma il carattere lo può limitare?

“Il fatto di giocare così spensierato, di non risparmiarsi mai, fa esserlo tale anche fuori dal campo. Gli scivola addosso un po’ tutto. Ha bisogno di libertà, perché poi quando c’è da lavorare non si tira indietro”.

Tra dieci anni dove lo vede?

“A lui l’ho detto che è da calcio inglese, quindi in Premier. Sarebbe bello vederlo lì, in una big”.