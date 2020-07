Biasin: “Zaniolo? L’Inter lo riaccoglierebbe a braccia aperte ma la Juventus…”

Intervenuto sulle colonne di Libero, Fabrizio Biasin ha tratteggiato così la situazione legata a Zaniolo, pizzicato all’esterno di un locale in tarda notte mentre fumava una sigaretta:

“Nicolò Zaniolo non sta facendo putt…, vive l’esistenza di un 21enne con i limiti di qualunque 21enne e, al limite, l’effetto collaterale del portafogli sempre pieno. Pretendere che si trasformi in Padre Pio significa, semplicemente, invitarlo ad andare altrove. E, “altrove”, c’è la fila. La Juve farebbe carte false per portarlo a Torino (a proposito, i giallorossi dopo la gara di ieri con i granata e in vista di quella di sabato con i bianconeri, si alleneranno oggi e domani nel centro sportivo di Vinovo con il benestare del presidente Agnelli), ma pure gli ex proprietari del suo cartellino – l’Inter – lo ri-accoglierebbero a braccia aperte (i nerazzurri detengono il 15% sulla rivendita del gioiellino)”.

EXTRA CAMPO – “Insomma, tocca capire cosa si pretende da questo ragazzo: che diventi un santo per non si sa quale motivo? Non capiterà. Che giochi bene e faccia tante cose belle sul campo? E allora lo si lasci libero di vivere come crede, almeno fino a quando non lo ritroveremo strafatto e in mezzo all’immondizia nel retro di un qualche locale, a quel punto quantomeno avremo un motivo per massacrarlo a colpi di prediche e ramanzine”.