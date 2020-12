Inter, Vecino torna ad allenarsi ad Appiano: il futuro dell’uruguaiano è già segnato

Sessione pomeridiana di allenamento per l’Inter di Antonio Conte nella giornata di ieri ad Appiano Gentile. Nel Centro Sportivo Suning si è rivisto Matias Vecino, che – come riferisce il Corriere dello Sport – ha completato a Barcellona la rieducazione dopo l’intervento chirurgico al menisco esterno destro e ieri ha ricominciato a correre sul campo, lavorando a parte.

Secondo il quotidiano, l’uruguaiano necessita di altre 3-4 settimane per ritrovare la condizione dopo lo stop. Il futuro è già segnato e non sarà a tinte nerazzurre: per il Corriere dello Sport, Vecino sarà ceduto in prestito nel mercato di gennaio.