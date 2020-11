Si avvicina il rientro di Matias Vecino. Come scrive lo stesso giocatore su Instagram, il peggio è passato. “Desideravo ringraziare l’Istituto Cugat e Fisiobox per tutto questo tempo insieme. È stato un piacere lavorare con voi in questa fase di recupero. Grazie per il vostro impegno e la vostra dedizione. Il peggio è passato, adesso mi aspetta lo scatto finale e tornare presto in campo“, ha scritto l’uruguaiano su Instagram postando un video dei suoi allenamenti.