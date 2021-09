Uruguay, Vecino va a Lima con la Nazionale: “Pronti”. Inzaghi ci spera

Il centrocampista potrebbe trovare molto spazio con l'allenatore che ha voluto rimanesse all'Inter

"Siamo pronti". Matias Vecino con l'Uruguay affronterà il Perù nella prima delle tre gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar prevista in questa pausa. Su Instagram aggiorna i suoi follower della partenza imminente per Lima dove si giocherà domani.