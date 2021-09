Inter, tutti gli impegni dei 14 nazionali: dai tre italiani a Correa e Lautaro

Tutti gli appuntamenti a cui prenderanno parte i giocatori nerazzurri durante questa sosta per le nazionali

"Prima sosta per gli impegni delle Nazionali: la Serie A si ferma dopo le prime due giornate per lasciare spazio alle partite internazionali. L'Inter tornerà in campo nel week end dell’11-12 settembre contro la Sampdoria, prima del match d’esordio di UEFA Champions League 2021/22 a San Siro contro il Real Madrid, mercoledì 15 settembre alle 21 (clicca qui per il calendario completo della fase a gironi di UEFA Champions League). Di seguito la lista dei nerazzurri convocati dalle rispettive Nazionali.