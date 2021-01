Inter, Vecino non cambia idea: no definitivo alla proposta del Torino, resterà a Milano

Non sarà Matias Vecino il rinforzo per il centrocampo del Torino: l’uruguaiano ha rifiutato ogni ipotesi di trasferimento, e rimarrà così a disposizione di Antonio Conte. Un no definitivo che costringerà la dirigenza granata a virare su altri obiettivi, come spiega Tuttosport:

“La posizione occupata dai granata in Serie A, sommata alle ridotte possibilità di spesa che Vagnati ha su mandato di Cairo, hanno fin qui fatto tramontare alcuni giocatori sondati, ma poi dovuti abbandonare dal responsabile dell’area tecnica del Torino. Tra questi Vecino, reduce da un lungo infortunio e comunque non certo la prima scelta di Conte, nell’Inter, ma comunque mezzala che ha opposto un no, dal quale mai ha derogato, all’ipotesi di trasferirsi nella squadra intanto passata da Giampaolo a Nicola“.