Inter, buona notizia per il derby: Vecino squalificato, torna in anticipo da Inzaghi

Arriva una buona notizia per l'Inter e Simone Inzaghi dal Sudamerica in vista del derby contro il Milan del 5 febbraio a San Siro.

Nel corso dell'ultima partita di qualificazione ai Mondiali contro il Paraguay, vinta dall'Uruguay per 1-0 con gol del solito Suarez, infatti, Matias Vecino, diffidato, al 43' del primo tempo ha rimediato un cartellino giallo. Una sanzione che gli impedirà così di essere presente alla partita contro il Venezuela del 2 febbraio e di tornare in anticipo a Milano, dove avrà più giorni a disposizione per preparare quella che sarà una partita decisiva in chiave scudetto. E Inzaghi sorride...