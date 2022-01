Pedullà – Inter, prenotato Scamacca! Affare da 40mln con contropartite, tutti i dettagli

L'Inter avrebbe già prenotato Gianluca Scammacca per la prossima stagione: un affare da 40 milioni di euro complessivi

Marco Macca

Come vi abbiamo riportato, l'Inter in queste ore ha chiuso per l'arrivo, dopo quello di Gosens, di Felipe Caicedo, secondo regalo di gennaio per Simone Inzaghi. Il calciatore, attualmente al Genoa (da cui otterrà una buonuscita), sottoscriverà con i nerazzurri un contratto di 'soli' 5 mesi a 800 mila euro netti. Il motivo della durata è da ricercare nel fatto che, la prossima estate, l'Inter è intenzionata a fare un grande investimento nel reparto d'attacco.

Il nome è quello di Gianluca Scamacca, rivelazione del Sassuolo di Dionisi. Secondo quanto riportato a Sportitalia da Alfredo Pedullà, i nerazzurri hanno prenotato per la prossima estate l'ex Genoa, per un affare da 40 milioni di euro di base. Per abbassare l'esborso cash, l'Inter è pronta a inserire nell'affare con il Sassuolo alcune contropartite tecnica. Su Scamacca ci sono anche il Borussia Dortmund, che vede in lui il dopo Haaland, e il Milan, che negli ultimi giorni ha effettuato un sondaggio concreto. L'Inter, però, ha ottenuto in questi mesi un vantaggio significativo, prenotando il grande colpo per l'attacco.

Il retroscena

Ed emerge un retroscena: la Juventus, nei mesi scorsi, aveva chiesto un appuntamento al Sassuolo proprio per parlare di Scamacca, ma dal club neroverde è arrivata una risposta chiara, che ha spinto poi i bianconeri a puntare su Vlahovic: 'Cercate altri obiettivi, perché Scamacca ha già fatto la sua scelta'. E quella scelta è l'Inter: l'attaccante ha deciso di vestirsi di nerazzurro, anche se questo significasse, per il primo anno, entrare in competizione con Dzeko.

Un affare da 40 milioni, che l'Inter chiuderà probabilmente inserendo nella trattativa il cartellino di Pinamonti. Da tenere sotto osservazione, in ottica interista, anche la pista che porta a Frattesi, anche se un affare slegato da quello di Scamacca.

(Fonte: Sportitalia)