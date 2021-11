Venezia-Inter, Calhanoglu segna e fa una cosa che non aveva mai fatto prima

Il calciatore nerazzurro ha sbloccato la gara con una rete dalla distanza: terzo gol in tre partite

Quello che spesso gli viene contestata è la continuità di rendimento. La sta trovando in questo periodo. Dal punto di vista del gol in particolare. Ha segnato il terzo gol in tre presenze di fila ed è la prima volta che gli accade in carriera, tra Serie A e Bundesliga, come segnala Opta.