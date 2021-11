Venezia, Vacca: “Un piacere per me essere un veterano di questo gruppo”

Intervenuto a DAZN prima di Venezia-Inter, Junior Vacca, calciatore dei lagunari, ha presentato così il match del Penzo contro i nerazzurri

"E' un piacere e una responsabilità per me essere fra i veterani di questo gruppo e poter fare da chioccia ai più giovani. Voglio essere d'esempio e fare del mio meglio per aiutare la squadra".