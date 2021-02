Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Paolo Poggi, direttore dell’area tecnica del Venezia, ha parlato così di Sebastiano Esposito, attaccante arrivato a gennaio in prestito dall’Inter: “È un giocatore che ha grandi qualità e quando si trovano calciatori come lui bisogna prenderli. Ancora non si è espresso al top, ha avuto esperienze importanti, anche internazionali, e se resterà umile potrà tornare all’Inter”.

(TMW)