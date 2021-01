Ds Venezia: “Esposito? Quando giochi in quel modo a San Siro sei un giocatore importante”

Il Direttore Sportivo Mattia Collauto ha presentato Sebastiano Esposito, arrivato in prestito dall’Inter, attraverso i canali ufficiali del club lagunare.

Ecco le dichiarazioni del dirigente del Venezia: “Esposito non ha bisogno di particolari presentazioni, è un ragazzo molto giovane ma può vantare già esperienze di alto livello, perchè quando giochi così giovane in quel modo in uno stadio importante come San Siro significa che sei un giocatore importante. Abbiamo avuto l’opportunità di portare a Venezia uno dei giocatori più promettenti dell’intero panorama calcistico e grazie agli ottimi rapporti che abbiamo con l’Inter e soprattutto alla volontà del ragazzo siamo riusciti a portare a buon fine l’operazione. In rosa non avevamo un giocatore con le caratteristiche di Sebastiano, perchè ha delle qualità importanti che gli permettono di giocare in tutte le zone d’attacco”.