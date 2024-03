Ventola: “Acerbi? Lo conosco, ma non ci sono scusanti. Inzaghi e l’Inter…”

Le parole dell'ex attaccante nerazzurro a proposito di quanto sta accadendo in questi giorni e non solo

Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, ha parlato di Simone Inzaghi e non solo in una intervista concessa a margine di un evento. Queste le sue parole riportate da Sport Mediaset: "Mi ha stupito perché era quasi esonerato l'anno scorso e ha preso in mano il polso della squadra, ha messo idee calcistiche sue e quella è stata la svolta.

Credo questa sia l'Inter più bella della storia, va dato merito all'allenatore. Tutti si preoccupano prima di offendere che di difendere. In campionato le riesce sempre, contro l'Atletico no, ma è anche normale contro una squadra che ha più esperienza in Champions League. Acerbi? Lo conosco, ma non ci sono scusanti per nessuno. Non lo giustifico neanche con la rabbia. Il razzismo è da combattere".