Ventola: “Lukaku top 3 al mondo. Conte ha ragione, l’Inter in Europa…”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Nicola Ventola ha espresso la sua opinione sull'Inter di Conte e su Lukaku

"Sono d'accordo con Conte che ha detto l'Inter attuale poteva giocarsela per la Champions League. L'Inter ha trovato l'undici titolare, ha trovato qualità, si muove con qualità, gioco dal basso e veloce. E' un'Inter che è la squadra più completa, solida e continua. Come qualità di gioco, da quando è entrato Eriksen, è una squadra che, mentalmente e come gioco, se la può giocare con qualsiasi squadra in Europa. Lukaku è tra i primi 3 al mondo, non 5. Per me è un'ammissione di Conte, ha ammesso di aver fatto errori e ora se la può giocare con tutte".