Cassano: “L’Inter non gioca bene, in CL è stata ridicola. Conte ha capito che non è Guardiola?”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha detto la sua sull'Inter: ecco il suo pensiero

"Partiamo dal presupposto che da quando ha giocato Eriksen, l'Inter gioca un certo tipo di calcio. L'Inter, parliamoci chiaro, ha trovato negli ultimi due mesi grande solidità, la squadra che gioca a calcio non è l'Inter, è l'Atalanta. L'Inter, quando difende, ha dieci dietro la linea della palla e poi riparte. Quando gioca da dietro, cerca che gli altri la vengano a pressare. Butta la palla su Lukaku e l'Inter fa calcio lì, a campo lungo con Lukaku, Hakimi e Lautaro, poi così ti sventrano. L'Inter è la più forte in Italia, ha l'obbligo di vincere lo scudetto ma non gioca bene. Se gioca col PSG, Bayern, City, ti fanno una testa così, lì non hanno problemi e ti marcano uomo a uomo sia Lukaku che Lautaro e ti fanno la testa come un pallone. Al PSG, devi rubare la palla prima di partire. La Lazio in Italia abbiamo detto che è una squadra favolosa, col Bayern però ha preso 4 gol in un tempo. L'Inter è stata ridicola in Coppa dei Campioni, è arrivata dietro allo Shakhtar. Il Milan, nonostante tutto, rimane a ruota".

"Alla provocazione di Conte rispondo che il Tiki taka è stato inventato da Guardiola, significa aver sempre palla e giocare con qualità. Non c'entra niente con l'idea di calcio di Conte, ripartenza a mille all'ora in contropiede. Bel gioco? Sì, contro il Genoa. Il Genoa è la penultima squadra come possesso palla. Sto vedendo che l'Inter gioca meglio da quando c'è il giocatore (Eriksen, ndr) che, assieme a Sanchez, ha più qualità dell'Inter. Sanchez Conte lo usa quando è in difficoltà o quando si ricorda di averlo, l'altro è il centrocampista più forte e qualitativo che ha l'Inter. Conte avrà visto che ha centrocampisti scarsi e Vidal era rotto, allora l'ha fatto giocare. L'Inter continua a non giocare bene, soprattutto in Europa. E in Italia giochi una volta a settimana. Se Conte ha fatto errori clamorosi, è un problema suo. Conte non ha capito che non è Guardiola? Conte ci sta prendendo per il culo tutti ma io non sono un cretino. L'Inter domina in Italia ma per me la Serie A è mediocre, in Europa è tutta un'altra ruota. Conte, con la Juve, con l'Inter, con il Chelsea, è sempre andato a casa in Europa. Non è un caso, su 8 anni una sola volta è arrivato agli ottavi. Io sono interista e spero che l'Inter vinca la Champions".