Ventola: “Inter superiore al Milan, poteva vincerla. Sanchez e Correa non…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Nicola Ventola ha parlato così del derby tra Milan e Inter finito 1-1

"Il Milan ha preparato la partita con Krunic in pressing su Brozovic, l'Inter è stata un po' superiore perché riusciva a trovare le trame di gioco, il Milan te lo concede e ti lascia l'1 contro 1. L'Inter ha fatto meglio nella prima parte del secondo tempo, il Milan ha sofferto le trame dell'Inter, trovo assurdo il secondo rigore su Darmian con Ballo-Toure che entra in scivolata così male. L'Inter poteva vincerla, poteva esplicitare la supremazia. I cambi del Milan hanno cambiato la partita, Rebic e Saelemaekers sono entrambi ottimi e hanno fatto bene. L'Inter è stata costretta a cambi forzati, Sanchez e Correa non facevano più salire la squadra e il Milan ha preso la partita in mano".