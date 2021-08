Ventola: “Scudetto? L’Inter se la gioca. Correa, Dzeko… Non dimentichiamo Calhanoglu”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola ha parlato del mercato e del lavoro di Inzaghi

«Parto da Correa, l’ultimo arrivato. A me è sempre piaciuto molto. Dzeko non si discute. Se i nuovi arrivati si inseriscono al meglio, l’Inter per lo scudetto se la gioca tranquillamente. E non dimentichiamo Calhanoglu. Ha tanta qualità e può venir fuori bene».