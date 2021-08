Correa: “Ho sempre voluto l’Inter, non vedevo l’ora”. Inzaghi lo porta a Verona

L'Inter ha chiuso l'operazione e in serata l'argentino ha firmato il contratto, oggi il primo allenamento alla Pinetina

L'Inter ha accontentato Inzaghi: è arrivato Correa a sistemare il reparto offensivo nerazzurro che ora vanta una pedina in più. Trattativa complicata ma sbloccata ieri e ora è corsa contro il tempo per avere l'argentino a disposizione contro il Verona.

"L’Inter sta facendo di tutto per portare a Verona il suo nuovo attaccante. E allora, giù con l’acceleratore, si va di fretta con l’obiettivo di partire in pullman con i compagni oggi pomeriggio. Talmente di fretta che ieri, più o meno all’ora di pranzo, Inter e Lazio si sono scambiati i documenti con le firme sui contratti. Le cifre dell’operazione sono confermate: 5 milioni di euro di prestito oneroso, altri 25 di riscatto obbligatorio, più un ulteriore milione di bonus che alla società biancoceleste sarà garantito in caso di qualificazione Champions dei nerazzurri. Piccolo retroscena: c’era un filo di apprensione in casa Inter anche ieri mattina sull’affare, per la paura che il presidente biancoceleste Lotito potesse cambiare le carte in tavola dopo l’accordo raggiunto due sere fa", spiega La Gazzetta dello Sport.