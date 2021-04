Ventola: “Vlahovic? Perfetto per l’Inter in coppia con Lukaku se parte Lautaro”

Nel corso dell'ultima puntata di Bobo TV, Nicola Ventola ha espresso la sua ammirazione per Dusan Vlahovic della Fiorentina

Nel corso dell'ultima puntata di Bobo TV, Nicola Ventola ha espresso la sua ammirazione per Dusan Vlahovic, fra i giovani attaccanti più in vista del campionato. Addirittura, secondo l'ex attaccante dell'Inter , potrebbe anche giocarsi le sue chance in nerazzurro in caso di partenza di Lukaku:

"Ho tanta ammirazione per Vlahovic. Secondo me sarebbe titolare alla Juventus, alla Roma e non solo. Dico anche un'altra cosa: nel caso in cui dovesse partire Lautaro, lo vedrei bene anche all'Inter in coppia con Lukaku nel 3-5-2 di Conte".