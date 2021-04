Addio Joao Mario: “L’Inter ha già l’acquisto da finanziare con la sua cessione”

Joao Mario è sempre più vicino a dire definitivamente addio all'Inter. Il club ha l'acquisto da finanziare con la sua cessione

Joao Mario è sempre più vicino a dire definitivamente addio all'Inter . Il centrocampista portoghese, attualmente in prestito allo Sporting Lisbona, è ricercato da molti club. Dalla sua cessione, secondo Mediaset, il club nerazzurro potrebbe ricavare tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Su di lui, oltre allo Sporting, ci sarebbero le due squadre di Siviglia, che negli ultimi giorni avrebbero manifestato un certo interesse.

E proprio dal Siviglia, riferisce Pressing, potrebbe arrivare il colpo interista da finanziare dall'addio di Joao Mario: quel Papu Gomez già inseguito dall'Inter a gennaio e trasferitosi in Andalusia qualche mese fa dall'Atalanta.

"... L'operazione può essere finanziata con la cessione a titolo definitivo di Joao Mario allo Sporting Lisbona. I portoghesi vorrebbero riscattarlo per circa 7-8 milioni e quello potrebbe essere il tesoretto con il quale pagare l'argentino, arrivato in Spagna proprio per quella cifra a gennaio".