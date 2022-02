Vertonghen: “Lukaku? Tornerà al suo livello. Non sono preoccupato perché…”

Il belga ha espresso solidarietà e apprezzamento per l'attaccante del Chelsea che vive un momento no

Dopo la gara con il Crystal Palace Lukaku è sembrato quasi fuori posto al Chelsea. Ma c'è chi crede in lui e ha voluto dirglielo in questo momento delicato. Si tratta di Jan Vertonghen, difensore del Benfica (domani gioca in CL contro l'Ajax) e suo connazionale.

«Per me Romelu è un grande giocatore - ha detto a Skysport - uno dei migliori attaccanti del mondo e per gli attaccanti non esiste un campionato più duro della Premier League nel quale giocare. Ha qualità enormi, non sono per nulla preoccupato dal suo stato di forma. Ha tanta fiducia nei suoi mezzi e tornerà al suo livello».