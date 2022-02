Lukaku, record negativo in Premier con i 7 tocchi. 10 gol segnati. All’Inter aveva…

Il calciatore belga non vive un momento facile dopo le difficoltà avute nella gara contro il Crystal Palece e un idillio mai cominciato con Tuchel

Il Chelsea arriva dalla vittoria in Premier, sofferta, contro il Crystal Palace. In quella gara si è parlato molto di Lukaku e dei suoi 7 tocchi in 90 minuti, compreso il calcio d'inizio. È un record in negativo da quando il campionato inglese raccoglie questo dato, dal 2003-2004. In 28 partite totali, giocate con il Chelsea, l'ex giocatore dell'Inter ha segnato 10 gol, 5 in 17 gare di Premier. Un anno fa con la maglia nerazzurra, a questo punto della stagione, aveva già segnato 23 gol. Se a Lautaro lui manca, chissà quanto manca quell'annata speciale al belga. Sicuramente il Chelsea gioca in modo completamente diverso rispetto a Conte e a come faceva giocare la squadra nerazzurra ed è diverso anche il rapporto dell'attaccante con i due allenatori: con Tuchelnon sembra essere scattato l'idillio.