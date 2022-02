Inter, il vice Brozovic è già in casa? Valutazioni su Agoume, segnali positivi

Il centrocampista francese, classe 2002, sta giocando con continuità al Brest: potrebbe rimanere a Milano il prossimo anno

Tra i tanti giovani mandati dall'Inter in prestito per farsi le ossa che si stanno mettendo in luce c'è Lucien Agoume: il centrocampista francese, classe 2002, sta giocando con regolarità al Brest (club dove è stato raggiunto da Satriano), e sta mandando parecchi segnali postitivi alla dirigenza nerazzurra. Il prossimo anno, secondo Tuttosport, potrebbe tornare alla base e rimanerci: "Andrà poi valutato il futuro del giovane Agoume (2002), mandato in prestito al Brest dove sta giocando sempre da titolare con discreti risultati: potrebbe tornare e ricoprire il ruolo di vice-Brozovic".