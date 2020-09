Il ct del Cile: “I miei giovani non sono come Sanchez e Vidal a 22 anni. Gli manca…”

Uno ha vissuto un anno difficile per gli infortuni e poi bello per come ha saputo mettersi a disposizione dell’Inter tanto da poterci restare più a lungo di quello che si pensasse. L’altro è atteso, attesissimo, da Conte e pure dai tifosi nerazzurri che ogni giorno sperano sia quello giusto per lo sbarco a Milano. Di Alexis Sanchez e Vidal ha parlato il commissario tecnico della Nazionale cilena, Reinaldo Rueda.

Lo ha fatto rispondendo ad una domanda sul rendimento della sua Nazionale rispetto a quella del predecessore Bielsa: «Non so se ho a disposizione un giocatore con autostima, convinzione e sfrontatezza come Alexis Sanchez o Arturo Vidal a 22 anni. Il maestro Bielsa ha avuto la fortuna di incontrare questi giocatori e goderseli. Io non ne ho che possano giocare titolari nella nazionale cilena. I big della Nazionale accolgono bene i giovani, sono molto accoglienti. Ma i giovani non sono riusciti a raggiungere la stessa dimensione».

(Fonte: ESPN)