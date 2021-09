Cile, Vidal: “Ecuador? Un buon punto visti i problemi che abbiamo avuto”

Le parole del nerazzurro dopo lo 0-0 con l'Ecuador: "E' ora di riposare e pensare alla Colombia, speriamo di fare un buon risultato"

Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter e della nazionale cilena, ha parlato dopo il pareggio per 0-0 della Roja contro l'Ecuador. Queste le sue dichiarazioni riportate da La Tercera: "Abbiamo affrontato una squadra forte che vince sempre in casa, ma per noi era importante fare punti quindi questo ci lascia tranquilli. Sarebbe stato meglio farne tre, ma penso con le difficoltà che abbiamo avuto, con il viaggio, con i pochi giorni di riposo che abbiamo avuto, sia molto importante per noi. E' ora di riposare e pensare alla Colombia, speriamo di fare un buon risultato".