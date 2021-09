Inter, Vidal scala le gerarchie di Inzaghi: titolare contro il Real Madrid?

Il centrocampista cileno, che in estate sembrava in procinto di lasciare Milano, ha conquistato la fiducia del tecnico

Le buone impressioni destate negli spezzoni di gara giocati contro Genoa e Verona sono servite ad Arturo Vidal a scalare le gerarchie nel centrocampo dell'Inter: il cileno, che in estate sembrava in procinto di cambiare aria, si è conquistato la fiducia di Simone Inzaghi, e si candida ora per un ruolo importante nella stagione nerazzurra. Tanto che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe ritrovarsi titolare nell'esordio in Champions League:

"Nella prospettiva di un clima di battaglia e sofferenza, con in palio punti pesanti per il girone - conquistarne per l'Inter sarebbe il miglior segnale per ambire ad una campagna europea di tenore diverso rispetto alle ultime tre -, Inzaghi potrebbe giocarsi anche la carta Vidal. Il cileno, infatti, ha impressionato in positivo nelle settimane di preparazione e poi anche in partita, segnando un gol con il Genoa e avviando l'azione del raddoppio con il Verona. In entrambe le gare è stato il primo cambio a centrocampo. Insomma, la sua è una candidatura forte per affiancare Barella e Brozovic contro gli uomini di Ancelotti. Nel caso, quindi, Çalhanoglu avrebbe spazio con la Sampdoria, per poi diventare una risorsa in panchina contro il Real".