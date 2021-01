TS – Vidal, la stagione con l’Inter non decolla. Altra chance per ripagare Conte

Ieri si è detto pronto. E si spera abbia ragione perché effettivamente serve il Vidal che finora all’Inter non si è visto. Non la visto forse nemmeno Conte che dopo aver esaudito il desiderio di vederlo arrivare a Milano con lui ha usato prima la carota e poi il bastone. Non si è girato dall’altra parte quando ha visto certi suoi errori. Tra i quali i rigori procurati.

Oggi l’allenatore nerazzurro lo rispedirà in campo da titolare e gli darà un’altra chance. “Sa che sprecarla potrebbe rivelarsi un peccato capitale in una stagione che non decolla, prestazioni e statistiche alla mano.”, scrive di lui TuttoSport. È attesa una risposta positiva dal cileno che deve qualcosa al suo allenatore forse più che alla piazza rimasta finora delusa dal suo rendimento.

(Fonte: TS)