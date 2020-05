Vidal: “Sto bene e voglio continuare a vincere. Punto al nono titolo di fila del Barça”

In un’intervista rilasciata al canale ufficiale del Barcellona, il centrocampista Arturo Vidal, sempre nel mirino dell’Inter, ha parlato della ripresa degli allenamenti e degli obiettivi che si è prefissato:

“È stata una grande gioia tornare ad allenarsi, questi due mesi di lock down sono stati abbastanza lunghi. Ora siamo tornati e stiamo lavorando bene in allenamento, ci aspettano mesi molto importanti davanti. Queste 11 partite saranno delle finali, lo sappiamo tutti, e sarà molto difficile. Abbiamo tutti grande fiducia, dobbiamo pensare a vincere a farlo nel miglior modo possibile. Sarebbe un sogno vincere il nono titolo di fila, è difficile raggiungere un record con così tanti titoli. Mi sento bene e continuerò a lottare per vincere trofei. Spero di vincere il nono titolo qui col Barça”.