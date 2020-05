Inter, arrivato un sms. A inviarlo è stato Vidal: il contenuto svela la ‘sintonia’ con Marotta

L‘Inter continua a essere molto attiva sul fronte Vidal. Del resto, il centrocampista cileno è da anni uno dei pupilli di Antonio Conte, che con lui ha scritto grandi pagine ai tempi della Juventus. Da Viale della Liberazione portano avanti un lavoro iniziato mesi fa, quando sembrava che King Arturo potesse arrivare a Milano già a gennaio. Poi, la decisione di restare a Barcellona ha rinviato tutto a questa estate. L’arrivo di Vidal non è certo scontato. Non sarà comunque facile strappare un giocatore unico a un club che in rosa non ha calciatori simili all’ex Juventus e Bayern Monaco. Ma anche perché lo stesso Vidal, pur restando ai primi posti della lista della spesa nerazzurra, non è più una priorità per l’Inter.

Come riportato da calciomercato.com, infatti, l’arrivo di Sensi e Barella la scorsa estate e quello di Eriksen a gennaio hanno coperto a sufficienza il centrocampo interista. Senza contare che, avendo Vidal da poco compiuto 33 anni, l’Inter preferirebbe puntare tutte le sue fiches su un giovane come Tonali.

Dal canto suo, il cileno, anche attraverso le parole del suo entourage nei giorni scorsi, ha mandato un messaggio chiaro ai nerazzurri:

“Vuole giocare per vincere la Champions, trofeo che manca in bacheca. Ha vinto in Italia, in Germania e in Spagna, ma la coppa dalle grandi orecchie manca. Lo ha dichiarato il suo entourage: “Dove potrebbe avere le occasioni migliori per vincerla? Di fianco ai più grandi”. Il che vuol dire di fianco a Messi, ovviamente (e infatti la permanenza non è da escludere), o in una squadra costruita per ambire a vincerla. Eccolo, quindi, il messaggio all’Inter: un Inter da Champions. Con Marotta che, come testimoniano gli arrivi di Lukaku, Godin ed Eriksen, lavora proprio per quello“, scrive calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)