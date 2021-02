Fiorentina-Inter, problema fisico per Vidal, sostituito a fine primo tempo: c’è Gagliardini

Alla fine del primo tempo si è visto mentre lasciava il campo toccandosi la coscia sinistra. Arturo Vidal è stato sostituito a inizio ripresa e al suo posto è entrato Gagliardini. Il centrocampista dell’Inter pare abbia risentito della botta che aveva subito nella gara contro la Juventus.

Proprio in quella partita si era lamentato per la sostituzione di Conte ma questa volta il cambio è arrivato per un problema fisico. Di sicuro salterà la sfida contro i bianconeri di Coppa Italia perché squalificato e ci sarebbe qualche giorno in più per recuperare da un eventuale problema.

(Fonte: Skysport)