Inter-Juve, Conte sostituisce Vidal con Eriksen. Il cileno irritato: “Esce sempre il 22”

È un Vidal particolarmente irritato quello che si è visto uscire nella gara contro la Juventus al 71esimo. Il giocatore nerazzurro, che era stato ammonito nel primo tempo (ed era diffidato quindi salterà il ritorno), è stato richiamato da Conte e al suo posto è entrato Eriksen. Il cileno dell’Inter non era per niente contento. “Sempre il 22 esce”, avrebbe detto – riferito dai bordocampisti di RaiSport – mentre si avvicinava alla panchina per lasciare entrare il danese.

(Fonte: Rai1)