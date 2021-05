Vidal: “Devo tutto alla mia mamma. Se torno al Colo Colo è per vincere”

Il giocatore ha risposto alle domande di un canale cileno su Instagram e ha parlato delle voci su un suo ritorno al club che lo ha lanciato

Da tempo in Cile dicono che vorrebbe tornare al Colo Colo. Arturo Vidal,mentre in tv passava Juve-Inter (lui non è a disposizione per problemi fisici), è stato intervistato da TNT. A proposito di questo ritorno in Cile ha specificato: «Voglio di nuovo vincere i campionati o la Libertadores se fosse possibile. Dobbiamo andare avanti un passo alla volta. Se torno non è per il ritiro ma è per giocare. Se vuoi ritirarti devi comunque farlo da campione, vincendo le cose».