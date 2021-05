TS – Vidal ai saluti? Sampaoli lo vuole al Marsiglia, Inter non contraria. Dipende…

Futuro in bilico per il centrocampista cileno dell'Inter Arturo Vidal: lo vuole il Marsiglia dell'ex ct del Cile Sampaoli

Appena una rete in 23 partite di campionato. Se per l'Inter è stata una Serie A esaltante, con il ritorno alla vittoria dello Scudetto dopo 11 anni, non si può dire la stessa cosa per Arturo Vidal.