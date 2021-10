Vidal: “Pronto per la Juve e per tutto l’anno. Bonucci? Non gli rispondo. Ma dico…”

Il centrocampista nerazzurro ha segnato contro lo Sheriff e lancia la sfida ai bianconeri, prossimi rivali in campionato

Eva A. Provenzano

Oggi sono io. Vidalpotrebbe cantarla benissimo perché in fondo è quello che sente. Sente di essere tornato ad incidere, di poter dare il suo contributo quando verrà chiamato in causa. Perché sta meglio fisicamente. Ieri ha segnato contro lo Sheriff il gol che è valso il 2 a 1, il ritornare in vantaggio dopo un gol incassato su punizione. Una reazione di squadra e personale. Ai microfoni di SportMediaset, dopo la vittoria contro la formazione moldava, si è presentato con un sorriso grande così: «Una partita importante, che era di vincere. Oggi ho segnato e sono contento per me e per la squadra».

-L'Inter si è sbloccata in CL...

Non riuscivamo a segnare? Era difficile pensare che questa squadra non riuscisse a vincere in Europa. Anche l'anno scorso era andata così. L'importante è che ora abbiamo vinto. Adesso dobbiamo continuare così. Dobbiamo migliorare in qualcosa ma dobbiamo andare avanti con questa testa.

-L'anno scorso è stato un anno complicato per te, non avevi fatto preparazione...

L'anno scorso è stato un anno difficile per me, sono arrivato tardi non ho fatto la preparazione. Quest'anno è stato già diverso. Sto bene al cento per cento. Devo essere un giocatore importante per l'Inter.

-Sei pronto per la Juve, l'anno scorso hai segnato...

Se sono pronto per la Juve? Spero di esserlo per domenica e per tutto l'anno.

-Bonucci ha detto che l'Inter ha vinto lo scudetto per demerito della Juventus?

Non rispondo niente (ride.ndr). C'è una rivincita per loro. Vediamo chi è il più forte.

(Fonte: SM)