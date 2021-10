Vidal: “L’Inter ha bisogno di vittorie così per trovare fiducia. Il gol è dedicato…”

Le parole del centrocampista nerazzurro autore del 2 a 1 nella gara contro lo Sheriff

«Abbiamo bisogno di vittorie così per prendere fiducia e andare avanti in CL e in vista della gara di domenica. Questa vittoria è importante per noi e per tutti. Il gol lo dedico a mia figlia che mi guarda del Cile, glielo avevo promesso prima della gara. Ho fatto di tutto per segnare e per vincere questa partita». Arturo Vidal, autore del gol del 2 a 1 contro lo Sheriff ha parlato della vittoria dell'Inter contro i moldavi.

E ha aggiunto anche: «Vogliamo andare avanti in CL, con la Lazio abbiamo perso una gara bruttissima. Volevamo alzare la testa e ci dà fiducia per quello che c'è avanti. Mi fa piacere che i tifosi credano in me, sperano in me per quello che ho fatto nella mia carriera. Spero di fare di tutto per poter vincere con l'Inter e farò del mio meglio per stare bene ogni giorno».