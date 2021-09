Ecuador-Cile, le formazioni ufficiali: Vidal in campo dal primo minuto

Dopo la partita contro il Brasile, altro impegno per il centrocampista interista che si sta rivelando una risorsa dalla panchina per Inzaghi

Anche Vidalsarà in campo dal primo minuto. Il cileno, che si sta rivelando una risorsa dalla panchina per l'Inter di Inzaghi, giocherà nella gara del Cile contro l'Ecuador. Queste le formazioni ufficiali della gara valida per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar: