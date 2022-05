Vierchowod: “Inter, troppe occasioni perse. Inzaghi ha delle colpe: per esempio…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore Pietro Vierchowod ha fatto il punto sulla lotta scudetto

"In questo campionato in cui secondo me il livello è davvero scarso può succedere ancora di tutto. Dico scarso perché per esempio sia Napoli che Inter quando hanno avuto le loro grandi e ripetute occasioni per vincere si sono fermate. Questo campionato lo può vincere chiunque perché nessuno ha fatto lo strappo. Non capisco perché la gente si arrabbia quando viene detto che il nostro campionato sia scarso, basta analizzare che siamo fuori da Champions League, Europa League e Mondiali".

"Secondo me quando si ha una rosa più forte delle altre e non si vince purtroppo le colpe vanno anche sulla guida tecnica. Non dico che ha sbagliato a mettere la squadra in campo ma magari avvolte ci sono state scelte che non ho condiviso. Per esempio non avrei mai levato Barella a Bologna ma io non sono un allenatore è solo una mia opinione".