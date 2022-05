Express: “United vuole Lautaro, offerti un cartellino più cash. No Inter, ci sarà un rilancio”

Iniziano a diventare insistenti le voci sull'interesse del Manchester United nei confronti di Lautaro Martinez

Un'offerta rifiutata dai nerazzurri, che per lasciar partire il calciatore vorrebbero solo cash. Ebbene, la notizia è confermata dal Daily Express, secondo cui Lautaro sarebbe il tipo di attaccante che il prossimo allenatore dello United, ten Hag, sta cercando in vista della prossima stagione. Ovvero, una punta veloce, tecnica, che possa dare profondità alla squadra e che, dalle parti di Old Trafford, per caratteristiche manca dai tempi di Carlos Tevez. Non è affatto escluso, dunque, che presto dall'Inghilterra presentino una nuova offerta per il Toro.