Vieri: “Grande cuore Inter, bella partita. Dzeko e Lautaro hanno fatto fatica”

Intervenuto alla BoboTV, Christian Vieri ha commentato così il KO dell'Inter contro il Liverpool in Champions League

"Klopp è il miglior allenatore che c'è, il Liverpool è fenomenale nel pressing e in velocità. L'Inter ha fatto una buona partita, gioca a calcio ma quando si arriva a certi livelli come gli ottavi di finale ci vuole fortuna ed esperienza. Firmino è devastante, ha i tempi giusti e gioca bene. Il Liverpool può fare 3/4 gol con chiunque, son talmente veloci davanti che è difficilissimo fermarli. Il Liverpool ha sofferto ma è dura fargli gol, i due centrali sono alti e forti, Konaté ti mangia il collo. Anche se subiscono per mezz'ora, poi una mezza palla e là davanti fanno gol. E' un casino giocare contro di loro. L'Inter ha giocato bene, ha giocato il suo calcio e non è facile farlo in Europa. Ha fatto una bella partita, è normale che se vuoi vincere nelle mezze palle devi fare gol, Lautaro deve fare gol. Poi loro segnano, c'è l'esperienza di essere grandi giocatori come Firmino e Salah. Il Liverpool è una squadra affiatata, si vede che i giocatori amano Klopp. E' uno spettacolo vederli, l'Inter poteva far gol ma non è arrivato. Là sarà dura, anche se perde ed esce è un bagaglio di esperienza importante giocare ad Anfield. Qualsiasi cosa succeda, è positiva. Grande cuore Inter, bella partita. Sta giocando a calcio. Dzeko e Lautaro hanno fatto fatica".