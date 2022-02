Cassano: “Complimenti all’Inter ma sono mancati Dzeko e Lautaro. Sanchez deve giocare di più”

Intervenuto alla BoboTV, Antonio Cassano ha commentato così il KO dell'Inter contro il Liverpool

"Complimenti all'Inter, ha fatto una buonissima partita. Una grandissima partita ad eccezione, a malincuore, di giocatori che mi piacciono tanto: Lautaro e Dzeko, hanno fatto una partita al di sotto delle loro potenzialità e qualità. L'Inter ha costruito, è stata ben messa in campo, ha giocato con grande coraggio. Ma in grandi partite devi sfruttare le occasioni. Lautaro dal limite deve segnare. L'Inter ha fatto una grande partita ma Van Dijk mi ha dato l'impressione di non sudare né faticare. Il Liverpool era sicuro, tranquillo. L'Inter forse ha creato qualcosa in più ma il Liverpool mi ha impressionato come carisma e atteggiamento in campo. Klopp ha fatto una grandissima mossa togliendo tre centrocampisti: ha dato più fisicità e qualità. Ha cambiato la partita a livello di ritmo. L'Inter non ha demeritato, ha fatto partita alla pari. Da un lato mi rende felice, l'Inter sta dimostrando il percorso che sta facendo in campionato. E' arrivata ad un livello assoluto, col Liverpool puoi perdere ma l'Inter ha la sua idea".