“Vedo troppa gente in giro, divento una iena e cerco di parlare meno. Sono una persona molto diretta, al TG si vede comunque che Milano è piena di gente in giro, ai Navigli, in Corso Buenos Aires. C’è tanta gente però che è brava e che è a casa come noi”.

Intervenuto nella diretta Instagram con Pierluigi Pardo, Christian Vieri ha lanciato un altro appello ai cittadini che non rispettano le misure restrittive del Governo.