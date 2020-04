Vieri: “Il calcio a 7 mi fa schifo. Una volta feci a cazzotti con uno…”

Bobo Vieri non ama ricamare sui concetti e va diritto al punto. Anche sulle cose più banali, come le varie attività da svolgere da quando ha lasciato il professionismo. Ha risposto così a Nicola Ventola in una diretta su Instagram: “Il calcio a 7 mi fa schifo. I campi fanno schifo, e poi se gioco il giorno dopo mi fanno male tendini, caviglie, ginocchia e schiena. Una volta ho fatto a cazzotti con uno con cui giocavo da dieci anni e da allora ho detto basta. Gioco a paddle con Amoruso, Iuliano, Albertini, e altri. Brucio, riesco a giocare abbastanza bene, mi diverto ed è perfetto”.