Vieri: “Inter, è patatrac se non arrivi quarta. Nei big match giochi Dzeko”

Intervenuto durante la Bobo TV, Christian Vieri, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter: "Per me nelle partite importanti Inzaghi deve far giocare Dzeko. L'Inter ha quattro attaccanti: lo lasci fuori ad Empoli e ha una settimana per recuperare per la Juve. E' molto semplice: se c'è il derby, lo tieni a riposo la partita prima.