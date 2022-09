Vieri: “Inter troppo piatta e lenta. Se non segna Brozovic, c’è il putiferio”

Intervenuto negli corso della Bobo Tv, Christian Vieri, ex calciatore, ha parlato così della vittoria sul Torino e del momento dell'Inter: "Con Sanchez cambiava la situazione, a Marsiglia segna sempre: giocava dietro le punte e creava. L'Inter non sta bene fisicamente, poi il Torino è tra le squadre più in forma. L'Inter è molto lenta e prevedibile, devono aumentare sicuramente il ritmo e velocizzare le giocate: altrimenti tutte le partite sono così. Se per caso non fa gol Brozovic e vincono, viene fuori un putiferio. In questo momento sono troppo piatti e lenti: l'Inter è forte forte e l'anno scorso ha giocato un gran calcio, devono tornare a farlo. Possono fare molto di più".