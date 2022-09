Skriniar: “Speranza ai tifosi? Ovviamente, mi conoscono. Infortunio era serio, noi uniti”

Milan Skriniar , centrale dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della sfida contro il Viktoria Plzen. Queste le sue parole: "Sarà molto importante vincere, dopo affronteremo il Barcellona e ancora il Bayern: domani è molto importante. Vogliamo i tre punti ma dobbiamo stare attenti e non dobbiamo sottovalutare niente: hanno qualità per giocare soprattutto in casa. Il confronto in spogliatoio? Ci ha aiutato ma non è successo chissà cosa: abbiamo detto cose utili che ci aiutano a ripartire e uscire da questo momento.

Sono sicuro al 100% che riusciremo a ripartire, siamo una squadra forte: dobbiamo essere uniti anche nelle difficoltà. Da fuori arrivano voci non vere dopo una sconfitta, noi dobbiamo essere più uniti in campo e soffrire di più insieme: dobbiamo affrontare i momenti di difficoltà tutti insieme. Il mercato? Hanno parlato tutti tranne me e non parlo neanche adesso: sono un giocatore dell'Inter e darò sempre tutto come ho fatto anche in passato. Io sono concentrato sulla squadra, c'erano voci ma io ero concentrato a tornare al più presto dopo l'infortunio che non sembrava e invece era abbastanza grave. Il recupero è stato lungo. Io ero concentrato a tornare il prima possibile e aiutare la squadra. Una speranza ai tifosi per il rinnovo? I tifosi mi conoscono dopo tutti questi anni. Quindi ovviamente".