Vieri: “Inter favorita, ma nei derby può succedere di tutto. Percentuali? 65-35”

Christian Vieri, nel corso della puntata odierna della "Bobo TV" in onda su Twitch, ha fatto la sua previsione su Inter-Milan , semifinale di ritorno di Champions League: "Io ne ho giocati di derby, uno l'ho perso anche 6-0 e fece doppietta Comandini. Non per dire che è scarso, ma nei derby può succedere di tutto. In queste partite non puoi gestire, poi rientra anche Leao: il Milan può segnare dopo un minuto, su qualsiasi azione, un calcio d'angolo, una punizione. Se fa gol poi vengono fuori mille cose durante una partita. Il Milan può tranquillamente ribaltare il risultato, l'anno scorso giroud segnò 2 gol in 3 minuti. Poi sai come può andare, segni un gol, i contrasti vanno tutti in una direzione... La sfida è ancora molto viva. Milan-Liverpool dopo il primo tempo dicevamo che ne avrebbero segnati 7, hanno perso la coppa".

"Come logica l'Inter è più forte, il Milan ha anche qualche infortunato. Ma se il Milan ha battuto il Napoli un mese fa... In un derby può succedere di tutto. Oggi l'Inter è la squadra più in forma d'Europa, ma non vuol dire che vincerà la Champions League e passerà domani di sicuro. Domani è una partita secca, io ne ho viste di tutti i colori, sai che se la palla non vuole entrare non entra. Il Milan non ha niente da perdere, darà tutto. Percentuali? Inter 65%, Milan 35%. Metti che il Milan segna subito, poi è difficile per l'Inter giocare, devono stare attenti, è una semifinale di Champions League. L'Inter è stra favorita, ma non si sa mai cosa può succedere. Pronostico? 2-1 per l'Inter".