Sky – Inter, nessuna gestione. Col Milan tornano Calhanoglu e Dzeko. Pioli…

La formazione che Inzaghi potrebbe scegliere sarebbe identica a quella dell'andata. L'allenatore rossonero schiera Leao da titolare

L'Inter non deve pensare al due a zero dell'andata, dovrà fare la sua partita. Nessuna tattica attendista, non l'ha mai impiegata quando ha giocato il derby contro il Milan, né in campionato e né in Supercoppa, spesso la squadra di Inzaghi è partita forte. Non ci sarà l'idea di gestire il due a zero e poi bisognerà vedere anche cosa permetterà di fare il Milan.

Molto probabile che il tecnico nerazzurro impieghi al ritorno la stessa formazione impiegata da titolare all'andata. Con il ritorno di Onana in porta, in difesa Darmian insieme ad Acerbi e Bastoni. A centrocampo Dumfries e Dimarco come esterni e in mezzo spazio a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti Dzeko e Lautaro.

Nonostante la doppietta in campionato dunque, Lukaku dovrebbe partire dalla panchina per poi dare il suo contributo a gara in corso.

Questo il modulo che Inzaghi sarebbe pronto a schierare contro i rossoneri:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Il Milan invece è pronto a schierare Leao che era assente per infortunio all'andata. Secondo quanto riportato dagli inviati a Skysport ha fatto riscaldamento e tattica con i suoi compagni. Il calciatore sta bene e sarà tra i titolari. I rossoneri sono in ritiro a Milanello.

In difesa non dovrebbe esserci Thiaw con Calabria, Tomori e Theo Hernandez. Rivoluzione sulla trequarti, almeno sulle posizioni, con Brahim Diaz che giocherebbe da centrale nel centrocampo a cinque schierato da Pioli. Questa quindi la formazione probabile del Milan:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

(Fonte: SS24)