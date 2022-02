Vieri: “Lautaro deve segnare di più, da allenatore farei giocare Sanchez”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Christian Vieri ha parlato così del dualismo Sanchez-Lautaro Martinez all'Inter

"Se Sanchez è in condizione, deve giocare Sanchez. Lautaro deve fare più gol, deve far sempre 18/22/23 gol tutti gli anni. L'Inter attacca sempre, ancor di più negli ultimi 30'. Ci sta che fa uno o due gol nell'ultima mezz'ora sotto la curva, è sempre una bolgia. Vuol far giocare Sanchez? Fai giocare lui dall'inizio, poi quando Sanchez cala entra Lautaro. Lautaro può segnare anche nel finale, l'allenatore deve decidere perché adesso così non è né carne né pesce. Sanchez deve giocare titolare se è in forma, non ci sono cazzi. Non vuol dire che Lautaro non è all'altezza, fa parte del calcio essere meno in forma in certe partite. Oggi da allenatore farei giocare Sanchez. All'Inter, a 36 anni, avrei fatto gol tutte le partite nell'ultima mezz'ora".